OM ‍: Ceballos donne son accord total à Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Afin de remplacer Adrien Rabiot, l'Olympique de Marseille vise Dani Ceballos, le milieu de terrain international du Real Madrid. Ce dernier a donné son feu vert à l'OM.

Roberto De Zerbi n'avait pas parlé à Pablo Longoria et Medhi Benatia lorsque samedi soir, il a ouvert la porte à une réintégration d'Adrien Rabiot. Mais l'entraîneur italien de l'OM peut compter sur le duo de dirigeants pour rapidement apporter une réponse à ses inquiétudes concernant le milieu de terrain de son équipe. Ce lundi matin, Fabrizio Romano a révélé que l'Olympique de Marseille négociait avec le Real Madrid pour un prêt de Dani Ceballos, le joueur espagnol de 29 ans ne se sentant pas aussi soutenu par Xabi Alonso que par Carlo Ancelotti. Le joueur formé à Séville a encore deux ans de contrat avec le Real Madrid, mais selon le compte @La Minute OM et Footmercato, Ceballos aurait eu droit à une présentation du projet par les dirigeants phocéens, et il aurait été convaincu par l'idée de rejoindre l'Olympique de Marseille.

Ceballos gagne moins à Madrid que Rabiot à l'OM

Plusieurs médias confirment que le milieu de terrain du Real Madrid a même déjà donné son accord définitif à Marseille, si les responsables des deux clubs parviennent à s'entendre sur la formule de prêt, mais probablement aussi sur le salaire. Actuellement, Dani Ceballos touche 4,5 millions d'euros par an, soit un peu moins que ce que touchait Adrien Rabiot à l'Olympique de Marseille. Autrement dit, le départ du joueur français peut aisément permettre à l'OM de financer la venue du milieu madrilène. L'annonce de ces contacts pris par leur club préféré avec le Real Madrid pour l'international espagnol est clairement une énorme et bonne surprise pour les supporters phocéens, qui estiment que finalement Pablo Longoria et Medhi Benatia savaient ce qu'ils faisaient en haussant le ton en fin de semaine dernière contre Adrien Rabiot.

Une option d'achat obligatoire à 15ME pour Ceballos ?

Du côté des médias espagnols, on annonce que tout pourrait se débloquer dès ce lundi concernant le prêt de Ceballos à l'OM, le Real Madrid voulant encore sceller quelques opérations lors de la dernière semaine du mercato. Les prochaines heures pourraient donc être décisives pour l'Olympique de Marseille, convaincu de pouvoir convaincre Florentino Perez de faire trouver un accord de prêt raisonnable pour les deux clubs. Marca évoque un prêt avec une option d'achat obligatoire pouvant aller jusqu'à 15 millions d'euros.