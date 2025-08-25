L'OM veut Ceballos, l'énorme coup de Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’au moins un renfort au milieu de terrain, l’OM a décidé de frapper fort en cette dernière semaine du mois d’août. Le club phocéen est en négociations avec le Real Madrid pour Dani Ceballos.

Avant même le possible départ d’Adrien Rabiot, les dirigeants de l’Olympique de Marseille étaient désireux de recruter un milieu de terrain supplémentaire. Le départ de Valentin Rongier n’a pas vraiment été compensé, si on considère qu’Angel Gomes est venu combler la perte d’Ismaël Bennacer. Avec l’imbroglio autour d’Adrien Rabiot, Medhi Benatia et Pablo Longoria veulent du lourd pour offrir à Roberto De Zerbi un milieu de terrain quatre étoiles. Leur dernière cible en date le prouve puisque selon Fabrizio Romano, Relevo et Foot Mercato, l’état-major de l’OM négocie avec le Real Madrid pour s’offrir Dani Ceballos.

🚨⚪️🔵 Olympique Marseille are keen on signing Dani Ceballos as dream target for the midfield.



Initial talks took place, not an easy deal with Real Madrid but Olympique Marseille are trying. #OM



Loan with option to buy being discussed. pic.twitter.com/9y8sUBXCv2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2025

Utilisé 45 fois par Carlo Ancelotti sur l’ensemble de la saison dernière, l’international espagnol n’est toutefois pas un titulaire indiscutable au sein de la Casa Blanca. Un constat qui ne s’arrange pas depuis la prise de fonction de Xabi Alonso, qui lui préfère Tchouaméni, Valverde ou encore Arda Güler au milieu de terrain. Une aubaine pour l’OM, qui a directement contacté les dirigeants du Real Madrid ces derniers jours pour tenter de s’offrir l’international espagnol, qui compte 13 caps avec la Roja. Selon Fabrizio Romano, le dossier ne sera pas simple à mener à son terme, mais les négociations se poursuivent avec l’espoir pour Marseille de convaincre Dani Ceballos et le Real Madrid d’accepter un prêt avec une option d’achat quasiment obligatoire.

Dani Ceballos, le très gros coup de l'OM ?

On ignore quel sera le montant de celle-ci alors que le natif d’Utrera est lié aux Merengue jusqu’en juin 2027. En recrutant un joueur du calibre de Dani Ceballos, l’Olympique de Marseille enverrait en tout cas un signal très fort pour entamer cette dernière semaine du mercato. Et chez les supporters de l’OM, on se demande déjà s’il s’agirait du remplaçant attitré d’Adrien Rabiot, ou si le club phocéen envisage dans ses rêves les plus fous d’associer l’international français et l’actuel milieu relayeur du Real Madrid la saison prochaine.

Dani Ceballos est en tout cas favorable à un départ de la capitale espagnole comme il l'a fait savoir sur son compte Instagram en écrivant "Last Dance" sous l'une de ses photos avec la tunique blanche du Real contre Oviedo ce dimanche. Preuve que les choses sont bien avancées pour un départ du milieu de terrain de 29 ans. Reste à savoir si ce sera pour prendre la direction de Marseille.