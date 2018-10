OM : Ce transfert à 30ME, l'OM ne l'avait pas prévu au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Début août, l’Olympique de Marseille a touché le jackpot en vendant André-Franck Zambo-Anguissa à Fulham pour 30ME.

Une vente importante pour le club phocéen, qui en a surpris plus d’un puisque l’international camerounais ne faisait pas partie des joueurs indésirables que le club marseillais souhaitait lâcher à l’issue de la saison 2017-2018. Sur RMC Sport, le directeur sportif olympien Andoni Zubizarreta a d’ailleurs confirmé que l’Olympique de Marseille ne souhaitait pas lâcher son ancien n°29. Mais devant l’importante offre de Fulham, personne au club n’a mis son véto sur ce transfert, qui a permis de financer la venue de Kevin Strootman, un joueur d’un calibre bien supérieur, en provenance de l’AS Roma.

« Zambo Anguissa, c’est un très bon joueur, un type magnifique. Et nous avions l’idée de le faire grandir chez nous, à l’Olympique de Marseille. Les offres importantes sont arrivées, et la décision a donc été de le vendre à Fulham. Mais malgré cela, on le suit toujours » a confié Andoni Zubizarreta, qui confirme à demi-mots que sans le transfert de Zambo-Anguissa, l’OM n’aurait jamais recruté Kevin Strootman. Et le bilan du mercato phocéen aurait sans doute fait grincer quelques dents du côté des supporters et des observateurs…