OM : Ce scénario fou qui qualifie Marseille !

Même si l'OM compte trois défaites en trois matchs de Ligue des champions, le club phocéen peut encore se qualifier pour les huitièmes de finale. Le scénario n'est toutefois pas simple.

0 point en trois matchs, et douze défaites consécutives en Ligue des champions, le rêve européen de l’Olympique de Marseille a pour l’instant tourné au cauchemar. Et ce mercredi l’OM jouera la première de ses trois balles de match, avec l’obligation de gagner ou bien de dire adieu à C1. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, même avec ce bilan désastreux (0 points et -7 à la différence de buts), le club phocéen peut encore se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Une équipe l’a fait la saison passée, c’est l’Atalanta, et on sait jusqu’où le club italien est ensuite allé, puisque c'est le PSG qui a sorti la formation transalpine lors du Final 8 à Lisbonne.

Pour l’équipe de Villas-Boas, c’est un défi autrement plus dingue qu’il faut réussir, puisque l’avenir marseillais ne dépend pas que de ses propres résultats. Pour rêver un peu, l’OM doit déjà réunir plusieurs conditions, à savoir battre le FC Porto, avec si possible un score large puisque le club portugais avait battu l’OM 3-0 et en cas d’égalité c’est la différence de buts dans les rencontres entre les deux clubs qui sera déterminante. Puis dans une semaine, il faudra en faire de même face à l’Olympiakos, là aussi en effaçant le 0-1 du match à Athènes. Et si Porto perdait à Marseille et contre Manchester City dans une semaine, il faudra que Steve Mandanda et ses coéquipiers ramènent quelque chose du dernier match à l’Etihad histoire de ne pas voir le ticket pour les huitièmes de finale filer au dernier moment, l'Olympaikos et Porto étant opposés dans le dernier match du groupe. Cela fait beaucoup de « si », mais l’histoire du football est composé de pas mal de choses totalement folles.