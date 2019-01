OM : Ce premier renfort du mercato est en échec total

Dans : OM, Ligue 1, Mercato, Ligue 2.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, le premier renfort de l'Olympique de Marseille durant ce mercato hivernal se nomme... Yusuf Sari.

Durant ce mois de janvier, le club phocéen espère recruter plusieurs joueurs, et notamment en attaque. Mais en attendant les premières véritables recrues, l'OM vient de connaître un retour dans son secteur offensif. Prêté en début de saison à Clermont pour un an, Yusuf Sari a décidé de casser son contrat avec le club de Ligue 2, sachant que Pascal Gatien ne comptait plus trop sur lui depuis l'arrivée de Jason Berthomier. Titulaire qu'à une seule reprise en première partie de saison, le joueur de 20 ans n'a joué que 208 minutes en championnat. Un vrai échec pour celui qui devait se révéler au CF63 avant de venir tout casser à Marseille.

Désormais, Sari va réintégrer le groupe professionnel olympien, même s'il aurait préféré continuer sa route dans un autre club de L2, selon Le Phocéen. Mais sachant qu'il a déjà joué sous deux maillots cette saison, dont un match avec la réserve de l'OM l'été dernier, le milieu offensif ne pourra pas aller voir ailleurs. Afin de concurrencer des joueurs comme Thauvin, Ocampos ou Radonjic, Sari devra montrer de belles choses aux entraînements tout en brillant en National 2, un championnat où la réserve de Marseille est dernière de son groupe. Pas le projet de rêve pour Sari, mais la carrière d'un jeune footballeur peut ainsi être faite de hauts et de bas.