OM ‍: Ce nouveau coup génial écoeure Liverpool

Par Claude Dautel

Le mercato XXL de l'Olympique de Marseille continue et si Timothy Weah devrait rapidement signer, Joel Ordonez n'est plus très loin du Vélodrome.

A 21 ans, Joel Ordonez suscite l'enthousiasme des supporters de l'OM, lesquels pensent que le défenseur international équatorien pourrait être à Marseille ce que son compatriote Pacho a été au PSG, à savoir le meilleur coup du mercato. Depuis plusieurs jours, Pablo Longoria et Medhi Benatia négocient avec le club de Bruges, et les dirigeants phocéens pensent avoir rapidement gain de cause, même si le nom de Joel Ordonez a circulé d'abord en Arabie Saoudite, puis plus récemment à Liverpool où les Reds en auraient même fait une priorité. De son côté, le défenseur équatorien est lui droit dans ses bottes, il a choisi de signer à l'Olympique de Marseille et il attend seulement que Bruges s'entende avec le club de Ligue 1. Forcément, en Belgique, l'intérêt financier est d'attendre que les offres montent, sauf que la réalité autour d'un intérêt de Liverpool est remis en cause.

Aucune offre de Liverpool pour Ordonez ?

Reportan desde Bélgica que aún no existe propuesta en firme del Liverpool por Joel Ordóñez. De momento, el único ofrecimiento en curso por el zaguero ecuatoriano es el del Olympique del Marsella trascendido esta semana. pic.twitter.com/8WYxsB06uU — MrOFF (@MrOFFSIDER) August 1, 2025

Ce samedi, un média équatorien révèle que le club belge n'a reçu aucune offre de Liverpool pour Joel Ordonez, et que la seule proposition arrivée sur le bureau des dirigeants de Bruges pour le défenseur international équatorien est celle de l'Olympique de Marseille. Pour recruter le joueur convoité par Roberto De Zerbi, l'OM a offert 32 millions d'euros, une somme importante qui après les 35 millions d'euros payés par Marseille pour Igor Paixao confirme que lors de ce mercato Frank McCourt a donné carte blanche à Pablo Longoria pour renforcer un effectif qui cette saison devra enchaîner Ligue 1 et Ligue des champions. Du côté d'Anfied, on semble avoir pris note du désir de Joel Ordonez de rejoindre l'Olympique de Marseille, et pour les dirigeants anglais, il est inutile d'aller contre la volonté d'un joueur, aussi convoité soit-il.