OM ‍: Gros danger pour Ordonez, Liverpool débarque

Par Guillaume Conte

Liverpool s'est réveillé dans le dossier Joël Ordonez, et semble capable de réaliser une offre de dernière minute pour un joueur qui se dirigeait droit vers l'OM il y a quelques heures encore.

L’Olympique de Marseille a l’art de cibler ses proies et de ne plus les lâcher au mercato. Avec Igor Paixao, malgré le pressing des clubs anglais et la gourmandise du Feyenoord Rotterdam, Pablo Longoria n’a pas lâché le morceau et a fait comprendre à l’ailier brésilien que c’était l’OM et rien d’autre. Résultat, le joueur n’a pas lâché et le transfert est en train de se finaliser en cette fin de semaine.

Dans un dossier un peu plus rapide, l’OM compte bien avoir le même résultat avec Joël Ordonez. Le défenseur du FC Bruges a été séduit par le discours des dirigeants marseillais, et était prêt à aller au clash pour rejoindre la cité provençale. Cela ne devrait pas être nécessaire car le club belge est proche d’un accord de principe pour un transfert au montant copieux, puisqu’il pourrait atteindre les 32 millions d’euros avec bonus.

L'OM garde la main, Bruges attend de voir

Atentos al bombazo de @LewisSteele_ 💣🇪🇨



Liverpool se suma en la pelea por fichar al defensa ecuatoriano Joel Ordóñez.



Lo buscan como reemplazo de Virgil van Dijk. pic.twitter.com/ChclYifDem — 365Scores (@365ScoresApp) August 1, 2025

Mais tant que rien n’est scellé, il faut se méfier de tout et notamment d’un nouveau concurrent qui pourrait rafler la mise. Surtout vu son prestige. Il s’agit de Liverpool, affirme 365 Scores, média en langue espagnole qui révèle que les Reds sont capables de réaliser un très gros coup en faisant signer le défenseur central de l’Equateur. L’idée est de le faire venir à Liverpool avec la perspective d’en faire le remplaçant de Virgil Van Dijk sur le long terme, et de lui faire forcément miroiter une place dans le meilleur championnat du monde.

Pour beaucoup, l’arrivée de Liverpool est trop tardive, mais elle peut quand même faire le jeu du FC Bruges dans les dernières négociations pour le montant du transfert, sachant que le club de la Mersey a montré que financièrement, il était capable de mettre le paquet comme jamais pour se renforcer cet été.