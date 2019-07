OM : Ce gros flop du mercato va exploser, c'est une certitude

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Recruté par l’Olympique de Marseille en échange d’un chèque de 12 ME il y a un an, Nemanja Radonjic a déçu pour sa première saison en France. Inconstant et pas assez décisif, l’international serbe semble néanmoins revivre depuis la venue d’André Villas-Boas sur le banc. Explosif et auteur de deux magnifiques buts durant les matchs amicaux, il pourrait bien être la belle surprise de la saison. Cela ne fait d’ailleurs aucun doute pour Jean-Charles De Bono, lequel a toujours défendu l’ailier gauche de 23 ans depuis son arrivée en Provence.

« Radonjic ? Moi j’aime beaucoup ce joueur. Il a quelque chose en plus que les autres. Après il est arrivé d’un pays étranger, il ne parlait pas la langue. Il est tombé dans une équipe où l’entraîneur lui faisait confiance et pas confiance en même temps. Le système de jeu n’était jamais le même, il n’est jamais entré dans de bonnes conditions. Il ne faut pas lui tirer dessus constamment. Je pense qu’il a besoin de liberté et de confiance. Je trouve qu’il a du talent et il va nous le prouver cette année j’en suis certain » a confié le consultant du site FC-Marseille, intimement persuadé que l’Olympien, sous contrat jusqu’en juin 2023, a beaucoup de talent.