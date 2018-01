OM : Ce come-back qui coûterait bonbon au mercato

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Non retenu par West Ham, où il est pourtant régulièrement utilisé, André Ayew a été envoyé vers l’OM par la presse ghanéenne, qui expliquait qu’un retour au sein de son club formateur était son choix de prédilection pour la suite de sa carrière. Mais si on ne sait pour le moment rien de la volonté olympienne de faire revenir son ancien numéro 10, l’opération risque tout de même d’être impossible à réaliser sur le plan financier. En effet, l’OM n’a pas prévu de gros investissements pour cet hiver, alors que le dossier commence déjà à prendre de grandes proportions.

En effet, The Telegraph a annoncé que Swansea, désireux de récupérer son ancien joueur, avait effectué une première offre à hauteur de 16 ME pour récupérer le milieu de terrain qu’il avait vendu à West Ham pour 24 ME lors de l’été 2016. Cette proposition a été refusée par le club londonien, qui espère récupérer plus de 20 ME avec la vente du Ghanéen. Le club gallois hésite pour le moment à revenir à la charge, mais l’OM sait au moins désormais quel sera le prix à payer pour faire revenir le fils d’Abedi Pelé, et autant dire que cette dépense n’entre pas vraiment dans les plans de Jacques-Henri Eyraud. Du moins pour cet hiver.