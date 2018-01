OM : OM Sweet OM, André Ayew aussi veut revenir au mercato !

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Partir de l’OM n’est pas si facile que cela pour les anciennes stars du club. Ces derniers temps, des joueurs comme Florian Thauvin, Steve Mandanda, Rod Fanni ou encore Dimitri Payet sont revenus très rapidement après avoir fait leurs valises, ce dont le club provençal ne se plaindra pas vu leur rendement. Un autre come-back serait même dans les tuyaux en ce mois de janvier, même si l’opération paraît difficile à réaliser. Parti de l’OM pour rejoindre Swansea, André Ayew avait réussi des débuts prometteurs avec le club gallois, au point de rejoindre West Ham pour près de 25 ME lors de l’été 2016. Beaucoup moins en vue avec les Hammers, le Ghanéen ne sera pas retenu cet hiver, et est annoncé par la presse anglaise sur le retour chez les Swans. Mais selon le média ghanéen Ghana Web, le joueur préférerait revenir en Ligue 1 et tout simplement à Marseille, où il a été formé.

Si l’OM pourrait en effet avoir besoin d’un milieu gauche sachant que Dimitri Payet est plus performant dans l’axe, les conditions de son transfert semblent encore bien délicates. Tout d’abord, les relations avec West Ham sont assez fraiches depuis le bras de fer de Dimitri Payet, ensuite Ayew est toujours valorisé à 20 ME, et avec un copieux salaire aux normes de la Premier League. Enfin, ses récentes performances ne plaident pas forcément pour lui, même s’il demeure un titulaire chez les Hammers cette saison. Une question qui a donc de grandes chances de se reposer l’été prochain, si André Ayew n’a pas trouvé preneur d’ici là.