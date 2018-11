OM : Ce buteur à 15ME recommandé d’urgence à l'OM au mercato !

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Sous contrat avec le club d’Al-Sadd jusqu'en 2021, Baghdad Bounedjah a été associé à l’Olympique de Marseille ces dernières semaines. En effet, l’international algérien de 27 ans intéresserait le club phocéen, à la recherche d’un buteur au mercato hivernal. Méconnu en Europe, l'attaquant des Fennecs affiche des statistiques totalement dingues sur l’année 2018 avec 50 buts, dont 6 sur les 8 derniers matchs de la sélection algérienne. Spécialiste du football africain et journaliste pour RFI, Patrick Juillard est convaincu qu’il s’agirait d’une excellente pioche pour l’Olympique de Marseille.

Plus adapté au style Garcia que Mitroglou et Germain ?

« Il est très intéressant parce qu'il est très complet, pas seulement physique et puissant. Il sait marquer dans toutes les positions, de près comme de loin, et il brille dans des compétitions comme la Ligue des Champions d'Asie, ou dans des matches très difficiles avec la sélection algérienne en éliminatoires pour la CAN. C'est pour ça que je n'ai pas de doutes sur sa capacité à réussir en Europe, même s'il y a toujours la question de l'adaptation. On regarde toujours de haut les joueurs qui évoluent loin de l'Europe, mais il y a de bons attaquants partout, il suffit de savoir les repérer. En ce qui concerne l'OM, je pense que, contrairement à Germain ou Mitroglou, il est vraiment capable de jouer seul devant, donc ça pourrait fonctionner » a expliqué, sur Le Phocéen, le journaliste au sujet de Baghdad Bounedjah, lequel dispose d’une clause libératoire de 15ME. Reste désormais à savoir quelles seront les réelles intentions de l’OM sur le marché des transferts en janvier…