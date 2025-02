OM ‍: Carton rouge pour Longoria, l’Arabie Saoudite tousse fort

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria n'a clairement pas marqué de points dans son mandat de président de l'OM avec son dérapage du week-end dernier. Cela pourrait lui être fatal en cas de rachat du club.

Pour ses propos délirants sur les arbitres et le championnat de France, Pablo Longoria a écopé de 15 matchs de suspension. L’Olympique de Marseille ne semble pas partir, dans son communiqué de mercredi soir, pour contester vivement cette sanction tant son président a dépassé les bornes, dans ses propos comme son attitude. Rapidement, avant même de prendre la parole publiquement, le dirigeant espagnol s’était expliqué sur son dérapage à Frank McCourt qui ne semble pas lui en avoir tenu trop rigueur, même si l’Américain n’aime pas ce genre de mauvaise publicité.

Pablo Longoria toujours à l'OM en septembre ?

Pablo Longoria va désormais devoir se tenir sagement pendant plusieurs mois, avec une reprise de ses fonctions officielles au mois de septembre. Où en sera l’OM à ce moment-là ? Thibaud Vézirian se pose la question, lui qui se demande clairement si le président marseillais parviendra à conserver son poste alors qu’un changement de propriétaire est toujours en cours selon lui. « Avec ces 15 matchs de suspension, il manquera toute la fin de saison, ainsi que les 4 premières journées de la prochaine. Reste à savoir où en sera l’OM à cette période-là. Qualifié en Ligue des Champions ? Sans doute. Avec de nouveaux propriétaires connus officiellement ? Peut-être. Pablo Longoria sera-t-il encore en poste ? », s’interroge le journaliste d’Entrevue, pour qui la vente à l’Arabie Saoudite est clairement en instance, et se rapproche même avec les derniers mouvements venus des Etats-Unis.

C’est ce que clame une nouvelle fois Thibaud Vézirian, pour qui tout se trame en coulisses. « Dans la suite de mon enquête, j’ai découvert et révélé qu’un proche de Frank McCourt, l’Américain Mark Walter, était celui derrière les multiples augmentations de capital depuis un an. Celles-ci sont réalisées via la plate-forme d’investissements McCourt Partners et se comptent en dizaines de millions d’euros. Une autre augmentation de capital est d’ailleurs prévue ces prochaines semaines. Selon certains experts, cela servirait possiblement à « recapitaliser la dette » avant de « céder officiellement le club ». Ce serait toujours un fonds mené par le Royaume saoudien, avec plusieurs partenaires, derrière le rachat de l’Olympique de Marseille », a livré le spécialiste de la Vente OM, persuadé que cela peut bouger très fortement dans les prochains mois à Marseille. Avec un Pablo Longoria comme simple témoin de cette transition spectaculaire ?