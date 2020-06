OM : Carlos Salcedo prêté à Marseille, c'est chaud

Dans : OM.

En quête d'un renfort défensif l'Olympique de Marseille semble avoir un contact avec Carlos Salcedo dont le nom avait déjà circulé au mercato d'hiver.

Début janvier 2020, alors que le mercato hivernal ouvrait ses portes, EN24, un média mexicain annonçait que l’Olympique de Marseille avait noué des contacts avec les Tigres de Monterrey concernant Carlos Salcedo, défenseur central mexicain. Mais à l’époque, le club où évolue André-Pierre Gignac réclamait 10ME et l’OM n’avait pas le moindre euro à dépenser sur un tel joueur, dont le nom avait également circulé du côté de la Fiorentina et de Francfort. Si le club phocéen n’est pas vraiment plus riche à l’entame du mercato estival, c’est l’attitude des dirigeants des Tigres qui a évolué, ce qui relance les supputations sur l’avenir de Carlos Salcedo.

Ce dimanche, La Provence relance totalement cette piste. « En défense, la piste conduisant à l’international mexicain Carlos Salcedo sera-t-elle réactivée ? Des contacts avaient eu lieu cet hiver, le joueur recevant même un coup de fil de Ricardo Carvalho, l’un des adjoints d’Andre Villas-Boas. Les velléités olympiennes s’étaient heurtées aux attentes des Tigres (...) Aujourd’hui, les dirigeants mexicains seraient disposés à laisser partir Carlos Salcedo sous la forme d’un prêt avec une option d’achat », affirme le quotidien régional. Il est vrai que sans avoir vendu pour l'instant le moindre joueur, le marché français n'étant pas le client principal de l'OM lors de ce mercato, Jacques-Henri Eyraud va devoir être malin pour essayer de recruter des joueurs capables de permettre à Marseille de progresser. Carlos Salcedo a le profil pour cela, mais l'Olympique de Marseille va tout de même devoir rapidement se positionner.