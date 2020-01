OM : Carlos Salcedo, la surprise à 10ME du mercato !

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille devrait être raisonnable lors de ce mercato d'hiver. Mais selon un média mexicain, Carlos Salcedo, défenseur central de Tigres de Monterrey pourrait signer rapidement à l'OM.

Coéquipier d’André-Pierre Gignac au Mexique, Carlos Salcedo a probablement déjà entendu parler de l’Olympique de Marseille, du bouillant public du Vélodrome, et des objectifs toujours élevés du club entraîné par André Villas-Boas. On n’ira pas jusqu’à écrire que le défenseur central mexicain connaît Jacques-Henri Eyraud et René Malleville, mais c’est une évidence s’il a eu des contacts avec l’OM alors APG lui aura dit du bien de la formation marseillaise. Car ce dimanche, le site mexicain EN24 affirme tout simplement que Carlos Salcedo est tout proche de rejoindre l’Olympique de Marseille lors de ce début de mercato hivernal.

Carlos Salcedo au prix de Marseille ?

« Une fois de plus le nom de Carlos Salcedo est évoqué sur le Vieux Continent. Et après des clubs comme la Fiorentina et l’Eintracht Francfort, le défenseur des Tigres pourrait intégrer une grande équipe française sur ce marché des transfert (…) Bien qu’il n’y ait actuellement aucun détail sur les négociations avec l’Olympique de Marseille, Salcedo serait sur le point de quitter les Tigres », explique le média, qui précise que pour s’offrir Carlos Salcedo Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt devront se délester d’au moins 10ME. Un prix qui fait tout de même douter de l’imminence d’un accord entre l’OM et les Tigres pour Carlos Salcedo. Ou alors Andoni Zubizarreta a obtenu une belle enveloppe sans que l'on sache.