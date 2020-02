OM : Caleta-Car vendu 60 ME, le gros coup du mercato ?

Dans : OM.

Recruté pour 17 ME par l’Olympique de Marseille en août 2018, Duje Caleta-Car répond pleinement aux attentes cette saison, sous les ordres d’André Villas-Boas.

Finaliste du Mondial 2018 avec la Croatie, l’ancien roc du Red Bull Salzbourg avait connu de grosses difficultés lors de sa première saison à Marseille. La seconde est en revanche pleinement réussie. Titulaire inamovible d’André Villas-Boas, Duje Caleta-Car impressionne et s’impose doucement comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste. De quoi espérer une très grosse vente pour Jacques-Henri Eyraud, Paul Aldridge et Andoni Zubizarreta en fin de saison. Dans un édito, Le Phocéen explique même que la vente de Duje Caleta-Car devrait logiquement rapporter au minimum 60 ME à l’Olympique de Marseille.

« Au vu son niveau et les spécificités du marché, Caleta-Car, désormais, c'est au moins 60 millions d'euros, au bas mot. Tant que ça ? C'est que Caleta-Car a un facteur qui joue pour lui : il est dans les standards de la Premier League avec ses 1 mètre 92 et ses 23 ans. Et dans ce championnat, les défenseurs centraux sont de plus en plus recherchés. Liverpool, Manchester City, Chelsea et Manchester United devraient recruter à ce poste la saison prochaine » explique le média, qui rappelle que MU a posé 89 ME sur Harry Maguire quand Manchester City s’est déplumé en dépensant 65 ME sur Aymeric Laporte, 56 ME sur John Stones et 54 ME sur Eliaquim Mangala ces cinq dernières années. « Si les clubs anglais veulent venir chercher en Ligue 1, partant du principe que les joueurs de Paris sont hors marché avec leurs salaires, il ne reste pas grand monde... Autant dire que les dirigeants de l'OM ont de quoi être en position de force sur ce dossier l'été prochain » indique le média, pour qui l’Olympique de Marseille va assurément toucher le pactole grâce à la future vente de Duje Caleta-Car.