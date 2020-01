OM : Caleta-Car, le premier coup fourré d’Aldridge à Marseille ?

Dans : OM.

Malgré la mise au point du président Jacques-Henri Eyraud, Paul Aldridge pourrait bien conclure une vente en Angleterre. Un joueur inattendu qui a la cote outre-Manche.

L’intervention de Jacques-Henri Eyraud était nécessaire. Mécontent des plans de sa direction, l’entraîneur André Villas-Boas a poussé un coup de gueule en laissant entendre qu’il pourrait quitter l’Olympique de Marseille l’été prochain. Notamment en cause, l’arrivée de Paul Aldridge afin de faciliter des départs en Angleterre, alors que le Portugais souhaite conserver l’intégralité de son effectif avec la Ligue des Champions en ligne de mire. Quelques jours plus tard, le président du club phocéen a assuré qu’il n’affaiblirait pas le groupe de Villas-Boas, sauf en cas d’offre qui ne se refuse pas. Et on le sait, ces propositions alléchantes viennent souvent de Premier League, là où Paul Aldridge possède un certain réseau...

Le nouveau venu pourrait notamment y envoyer le milieu Morgan Sanson (25 ans), dont la cote outre-Manche ne fait que grimper au fil des mois. Mais selon L’Equipe, l’ancien Montpelliérain n’est pas le seul Marseillais susceptible de filer à l’anglaise. Le quotidien sportif cite également Duje Caleta-Car (23 ans), dont le nom circulerait cet hiver. Il est vrai que le défenseur central, après des débuts difficiles sous les ordres de Rudi Garcia, répond finalement aux attentes. Mais en cas de transfert, l’Olympique de Marseille réclamera une fortune puisque le Croate avait coûté environ 17 millions d’euros en 2018.