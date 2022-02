OM : Caleta-Car raconte le calvaire infligé par Longoria

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Régulièrement annoncé sur le départ, Duje Caleta-Car vit mal sa situation incertaine. Le défenseur central de l’Olympique de Marseille se dit perturbé et incapable de simplement penser à son jeu.

Une fois de plus, l’Olympique de Marseille n’est pas parvenu à transférer Duje Caleta-Car. Le défenseur central de 25 ans était encore annoncé sur le départ, ou plutôt poussé vers la sortie par la direction. Mais finalement, aucune piste concrète n’est apparue le mois dernier. La fin d’une nouvelle période compliquée pour le Croate qui vit mal sa situation récurrente de possible partant. En effet, Duje Caleta-Car n’a pas caché sa lassitude et a poussé un petit coup de gueule en conférence de presse.

« Je suis au centre de l'attention à chaque mercato, s’est plaint le Marseillais face aux médias. On parle toujours de moi, de si je vais partir ou pas. Ça m'épuise un peu d'en parler tout le temps. Je suis toujours là, depuis quatre ans, je suis content d'être dans ce grand club. J'ai eu des opportunités intéressantes qui ne se sont pas conclues. Si le moment où ma volonté de changer d'air et d'avoir de nouvelles opportunités arrivait, on verra à ce moment-là. Mais pour l'instant, je n'y pense pas et je suis content d'être à Marseille. » L’autre problème avec ces bruits de couloir, c’est que le défenseur central ne peut se concentrer sur ses performances.

Annoncé partant à chaque mercato

« Ce n'est pas facile, à chaque fenêtre des transferts, votre nom est dans les journaux et vous ne savez pas où vous serez et où vous jouerez dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochains mois, a-t-il expliqué. Le mieux est de ne pas y penser, ce n'est pas facile psychologiquement, c'est vrai. Vous ne pouvez pas juste penser au terrain, vous pensez à ce qu'il pourrait se passer ou non. Mais je suis un peu plus vieux et j'ai plus d'expérience. Je mets tout ça derrière moi et j'essaie de ne pas y penser. Ça arrivera quand ça arrivera. Je pense au terrain et à la façon d'aider mon équipe, c'est le plus important. » C’est apparemment le bon état d’esprit pour Duje Caleta-Car, passé du statut d’indésirable à celui de titulaire cette saison.