OM : Cafaro à Marseille ? Ce spécialiste n'y croit pas du tout

Après avoir vendu Lucas Ocampos au FC Séville, l’Olympique de Marseille souhaite renforcer son attaque au plus vite durant ce mercato.

Ces dernières heures, le club phocéen a encaissé un chèque de 15 millions d’euros grâce au transfert d'Ocampos en Liga. Avec ce joli petit pactole, l’OM va enfin pouvoir lancer son recrutement. Et notamment en attaque, où le chantier est large. En quête d’un nouvel ailier, Marseille s’intéresse à Adam Ounas (Naples) ou à Sofiane Boufal (Southampton). Mais pas que, vu que selon Foot Mercato, Andoni Zubizarreta aurait transmis une offre de sept millions d’euros à Reims pour Mathieu Cafaro. Une piste pas si étonnante que cela, sachant que le droitier de 22 ans sort d’une belle première saison en L1, avec sept buts et trois passes décisives. L’intérêt de l’OM pour le milieu offensif polyvalent n’est donc pas surprenant d’après Gérard Kancel, surtout que Cafaro avait brillé contre l’OM lors de l’exercice 2018-2019.

« Cafaro à l’OM ? Je n'y crois pas, car il n'a pas de bon de sortie et c'est un joueur sur lequel l'entraîneur compte énormément. Il est en pleine progression et c'est la révélation de la saison dernière. Il est encore frêle et je pense qu'il n'a pas totalement terminé sa formation. D'ailleurs, il évoluait encore en réserve la saison précédente, et l'été dernier le coach l'a prévenu qu'il devait beaucoup plus travailler s'il voulait rester à Reims. C'est ce qu'il a fait, et il a fait une saison d'enfer. Il peut jouer des deux côtés et dans l'axe, car c'est un 10 de formation, et il n'a pas encore atteint son potentiel maximum. Mais, s'il s'agit de savoir s'il a le niveau pour jouer à l'OM, la réponse est clairement oui », a lancé, sur Le Phocéen, le chef des sports de L'Union de Reims, qui sait que Cafaro est pisté en France et à l’étranger pendant ce mercato d’été.