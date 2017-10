OM : Cabaye reste évasif sur un possible transfert à l'OM

Dans : OM, Ligue 1, Premier League, Mercato.

Cet été, l’Olympique de Marseille a recruté une pointure au mercato avec Luiz Gustavo. Mais avant l’arrivée de l’international brésilien, de nombreux noms ont circulé pour remplacer William Vainqueur, prêté sans option d’achat en provenance de l’AS Roma la saison passée. Outre la piste Alexander Song, le nom de Yohan Cabaye a filtré. Ancien soldat de Rudi Garcia au LOSC, le milieu de Crystal Palace a longtemps été défini comme une potentielle cible de l’OM.

Au micro de RMC, l’international français (48 sélections ; 4 buts) est revenu sur cette rumeur. Il affirme n’être au courant d’aucun contact entre ses agents et la direction phocéenne. « Des contacts avec l'OM l'été dernier ? Non, j'ai suivi l'actualité, mes agents s'occupent de leur côté de tout ça. Je n'ai rien demandé. L'important était de revenir en forme et de pouvoir être prêt pour faire la meilleure saison possible. Je suis en fin de contrat en fin de saison. Je n'ai pas eu Rudi Garcia au téléphone » a lâché l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain, à qui il ne reste plus qu’un an de contrat et qui pourrait de nouveau être rapidement associé à Marseille, où Rudi Garcia l’apprécie tout particulièrement pour sa polyvalence et son intelligence de jeu.