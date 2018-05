OM : Cabaye à l'OM au mercato, ça sent le sapin

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Yohan Cabaye a été cité dans les pistes possible pour l'Olympique de Marseille lors du prochain mercato, le joueur de 32 ans semblant pouvoir apporter un vrai plus à l'effectif de Rudi Garcia. Mais ce jeudi, les nouvelles en provenance d'Angleterre ne sont pas vraiment rassurantes pour l'OM. En effet, l'Evening Standard affirme que les dirigeants de Crystal Palace, où Yohan Cabaye arrive en fin de contrat, sont très optimistes concernant une prolongation, et cela même si un effort financier sera demandé au joueur français.

Actuellement payé 115.000 euros par semaine, Yohan Cabaye devra accepter une baisse de son salaire, mais cela ne semble pas devoir empêcher le deal de ce faire, l'Olympique de Marseille ne souhaitant probablement pas se lancer dans une guerre à distance avec Crystal Palace. Bien installé à Londres, l'ancien parisien devrait donc continuer sa carrière chez les Eagles plutôt que de revenir en France. De quoi faire le bonheur de Crystal Palace où Yohan Cabaye a largement contribué au maintien du club en Premier League. Reste que pour l'instant rien n'est officiellement signé et qu'on le sait, lors du mercato tout peut arriver.