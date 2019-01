OM : Ça s’excite autour de Mitroglou, il va quitter l’OM !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Totalement indésirable à Marseille et encore plus depuis l’arrivée de Mario Balotelli la semaine dernière, Kostas Mitroglou est l’un des joueurs dont le départ semble le plus proche à l’OM dans cette dernière ligne droite du mercato. Dans le viseur de Benfica, l’international grec figure également sur les tablettes de Galatasaray. Désespérément à la recherche d’un attaquant axial, le club turc pourrait rapidement dégainer une offre pour obtenir le prêt du buteur de 31 ans, à en croire les informations obtenues par RMC Sport. D’autant que le joueur n’est évidemment pas contre un départ au mercato hivernal…

« Les discussions seraient avancées avec un club : Galatasaray espère obtenir le prêt de Mitroglou, avec option d'achat. Une option qui pourrait prendre des aires de bénédictions pour l'OM, qui a en prime abandonné à Benfica 50% des droits du joueur. Les négociations sont en cours et pourraient aboutir rapidement. Le joueur, moqué en France, intéresse d'autres clubs. Lui-même souhaite partir » explique le média. Autant dire que le départ de Mitroglou semble tout proche. Également indésirable, Njie a également des prétendants en Turquie. Mais attention, si le club phocéen a besoin de dégraisser, il ne se séparera néanmoins pas de tous ses attaquants cet hiver…