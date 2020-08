OM : Ça ne passe pas, Villas-Boas dit ses 4 vérités à Mitroglou

Dans : OM.

De retour suite à un prêt décevant au PSV Eindhoven, Kostas Mitroglou ne se relancera pas à l’Olympique de Marseille. L’attaquant grec n’entre toujours pas dans les plans de l’entraîneur André Villas-Boas.

Ce n’est pas vraiment une surprise, Kostas Mitroglou (21 ans) n’est pas retenu par l’Olympique de Marseille. L’attaquant sous contrat jusqu’en 2021 est même poussé vers la sortie, lui qui n’a pas réussi à convaincre André Villas-Boas à son retour avec le groupe. Et pour ne rien arranger, le courant ne passe pas non plus humainement entre le Grec et le coach olympien, plutôt sec en conférence de presse.

« Il est réintégré pour s'entraîner parfois avec nous, mais je ne compte pas sur lui, a lâché le technicien. On lui cherche une porte de sortie. Il a un contrat donc on ne peut pas le mettre à la porte mais je ne compte pas sur lui. Je l'aime bien, il m'a dit que j'étais l'unique Portugais avec qui il n'avait pas une bonne relation. C'est dommage mais c'est franc et direct. On cherche un attaquant et ce ne sera pas lui. Je lui souhaite le meilleur et qu'il trouve un club. »

« J’avais laissé une porte ouverte mais… »

Lors de ce même point-presse, Villas-Boas a aussi montré la sortie au latéral gauche Christopher Rocchia (22 ans) à qu’il a également laissé une chance cet été. « On cherche un latéral gauche. J'avais laissé une porte ouverte à Rocchia mais avec sa blessure au genou, il n'a pas fait une bonne pré-saison, a expliqué l’ancien manager de Chelsea. On continue à chercher des options à ce poste. On va chercher des options pour Rocchia et son agent est déjà au courant de la situation. » Une fois de plus, les supporters apprécieront cette franchise, les joueurs concernés un peu moins…