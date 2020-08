OM : Qui a remis Kostas Mitroglou devant un but ?

Dans : Ligue 1.

Kostas Mitroglou été réintégré la semaine dernière dans le groupe de l’Olympique de Marseille. Rien ne s’est cependant passé comme il l’espérait. Testé par André Villas-Boas, l’attaquant a été touché à la cuisse.

Les saisons passent, et Kostas Mitroglou (32 ans), qui était sorti de la tête de certains supporters de l'OM, refait son apparition tous les étés à la Commanderie. L’attaquant sort de deux prêts successifs à Galatasaray et au PSV Eindhoven, un bilan de deux échecs. L’heure du retour à Marseille a sonné et l’international grec (65 sélections, 17 buts), qui n’avait pas participé aux stages de préparation avec le groupe phocéen, a regagné la semaine passée le chemin de l’entraînement. Des séances forcément aménagées en raison des cas de Covid-19 au club. Mais à peine revenu, les ennuies (re)commencent. Ayant passé la majorité de l’été à s’entraîner seul, l’ancien joueur du Benfica Lisbonne arrivait avec une préparation loin d’être optimale, contrairement à ses coéquipiers.

Résultat ? Le natif de Kavala s’est blessé au bout de deux séances comme le rapporte RMC. Touché à une cuisse, l’avant-centre a rejoint l’infirmerie. L’entraîneur marseillais André Villas-Boas découvrait son élément, et avait été alerté par sa fragilité sur le plan physique. L’OM ne souhaitait déjà pas conserver celui qui lui a coûté 15 ME en 2017, et ce énième pépin physique ne vient que renforcer cette envie de s’en débarrasser. Cependant, les clubs ne se bousculent pas sur le dossier. L’OM pourrait être contraint de garder Kostas Mitroglou, pour sa dernière année de contrat.