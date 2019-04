OM : C1 ou pas, Balotelli peut rester à Marseille balance Duluc

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Buteur pour la huitième fois sous les couleurs marseillaises face à Nantes dimanche soir, Mario Balotelli ne fait néanmoins pas l’unanimité à Marseille.

Encore sorti sur blessure, l’international italien a reconnu en fin de match qu’il ne souffrait finalement que de crampes. Cela risque de faire sourire jaune les supporters olympiens, alors que l’équipe perdait 2-1 à ce moment du match. En fin de contrat à l’issue de la saison, le buteur italien de 28 ans sera assurément l’agitateur n°1 du mercato à Marseille. Et alors qu’il a reconnu après le match que tout était encore possible au sujet de son avenir, Vincent Duluc a été dans le même sens en expliquant dans les colonnes de L’Equipe que « Super Mario » pouvait rester à Marseille. Même sans Ligue des Champions…

« Sa pige marseillaise s’achèvera en fin de saison, et sans Ligue des Champions, il risque de chercher ailleurs. Mais l’hypothèse qu’il ne trouve pas ce qu’il cherche peut laisser l’OM dans la course. Tout Balotelli qu’il soit, l’incorrigible peut aider le club marseillais, sur une saison entière. Avant le coup d’envoi, dimanche soir, il a d’ailleurs reçu son trophée du joueur de L1 du mois de mars. Ange et démon, ombre et lumière, tous ces clichés qui ont toujours servi, avec lui, ne risquent pas l’obsolescence » a expliqué le journaliste, pas convaincu que Balotelli trouve un club supérieur à Marseille lors du prochain mercato. Ce qui ferait évidemment les affaires de Jacques-Henri Eyraud…