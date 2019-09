OM : C'était Rongier ou rien, cette info mercato le prouve

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

24 heures après la fermeture officielle du mercato, l’Olympique de Marseille a grillé son joker en s’offrant les services de Valentin Rongier. Pour combler le départ de Luiz Gustavo en Turquie, le Nantais était la priorité de l’état-major olympien. De l’extérieur, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta ont même donné l’impression que l’ancien capitaine du FC Nantes était la seule piste étudiée, même si en fin de mercato, les noms de Rafinha (Barcelone) et de Wanyama (Tottenham) avaient filtré.

En ce qui concerne le puissant Kenyan de Tottenham, il semblerait en réalité que l’Olympique de Marseille n’ait jamais réellement envisagé sa signature. Et pour cause, France Football nous apprend une semaine après la clôture du mercato que la direction phocéenne s’est vu proposer le joueur, mais que personne au club n’a donné suite. Pourtant, les Spurs étaient ouverts à un prêt avec une option d’achat relativement raisonnable, à hauteur de 8 ME. La proposition était correcte voire même attractive pour l’OM mais plus que jamais, c’était Valentin Rongier ou rien dans l’esprit des dirigeants marseillais qui ont donc décliné la proposition. Finalement, Victor Wanyama, également annoncé au FC Bruges, est resté à Tottenham en dépit de la concurrence importante avec notamment Sissoko ou Ndombele à son poste.