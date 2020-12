OM : C’est non, McCourt ne laissera personne relancer Marseille

Dans : OM.

Jacques-Henri Eyraud s’est de nouveau montré clair sur les intentions de Frank McCourt. Selon le président de l’Olympique de Marseille, le propriétaire américain n’a pas l’intention de vendre. Ni d’accepter l’aide d’un investisseur.

Mourad Boudjellal ne lâche rien. Même s’il reconnaît la solidité du propriétaire Frank McCourt, le collaborateur de Mohamed Ayachi Ajroudi croit toujours à un possible rachat de l’Olympique de Marseille. Autant dire que sa nouvelle sortie médiatique a encore agacé le club phocéen et ses dirigeants, à commencer par Jacques-Henri Eyraud qui a démenti une énième fois la théorie de son détracteur.

« Si McCourt a pensé à vendre l'OM ces derniers mois ? Non, a répondu le président marseillais dans L’Equipe cette semaine. Et c'est dommage que des pseudo-tentatives, très vite avortées, n'aient pas été davantage démasquées par vos confrères. (…) Je regrette que cette histoire (Boudjellal-Ajroudi) soit devenue le feuilleton de l'été, alors que cinq appels à des personnes qualifiées auraient permis de faire comprendre à chacun l'étendue de la supercherie. Bernard Tapie m'a appelé pour me dire à quel point il a été outré par ces méthodes, avec des mots justes. »

McCourt ne veut pas de collaborateur

Et le démenti vaut également pour l’hypothèse d’une arrivée d’un investisseur dans le capital du club pour aider l’Américain. Un sujet abordé par le journaliste du quotidien sportif Mathieu Grégoire avec JHE. « Pour les redoutables (et redoutés) enquêteurs de la #VenteOM, nous avons posé à Jacques-Henri Eyraud la question de l'entrée d'actionnaires minoritaires (type famille Bellon) dans le capital du club, en marge de l'entretien accordé à L'Equipe, a expliqué notre confrère. Sa réponse: "Non, ce n’est pas d’actualité." » Autrement dit, McCourt compte bien rester seul aux commandes avec les moyens du bord.