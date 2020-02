OM : C'est mort, Pierre Ménès brise le rêve de Payet

Dans : OM.

Avec déjà 8 buts inscrits en Ligue 1 depuis le début de la saison, Dimitri Payet porte véritablement l’Olympique de Marseille, solide dauphin du Paris Saint-Germain.

Samedi après-midi, le Réunionnais a sorti l’OM d’un bien mauvais pas contre Toulouse en inscrivant un but aussi beau que décisif (1-0). En Provence, il ne fait aucun doute que les prestations de Dimitri Payet mériteraient d’être récompensées par une convocation en Equipe de France pour l’Euro 2020. Mais selon Pierre Ménès, interrogé à ce sujet dans une vidéo publiée par Canal Plus, les chances de participer au championnat d’Europe sont maigres pour Dimitri Payet. En effet, le chroniqueur ne voit pas Didier Deschamps faire appel au Marseillais en dépit de sa forme resplendissante.

« Est-ce qu'il peut participer à l’Euro ? Oui. Mais est-ce que Deschamps va le sélectionner ? Non ! Je ne pense pas parce que très franchement, vu l’organisation de l’équipe de France aujourd’hui, Payet ne peut jouer qu’à la place de Griezmann. Donc voilà. Griezmann il joue tout le temps, il ne sort jamais donc pas certain que Dimitri ait envie d’aller à l’Euro pour avoir ses petites fesses potelées sur le banc de touche » a estimé le chroniqueur du Canal Football Club, pour qui Dimitri Payet ne peut jouer que dans un rôle de meneur de jeu en Equipe de France. Pourtant, c’est au poste d’ailier gauche que l’attaquant de l’Olympique de Marseille brille de mille feux en Ligue 1 depuis le début de la saison. Et sur les ailes, il n’y a finalement pas tant de concurrence que cela chez les Bleus en raison des nombreuses blessures et méformes…