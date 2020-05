OM : C'est le feu avec Villas-Boas, Galtier contacté ?

Dans : OM.

A l’approche de la date du retour d’André Villas-Boas, la fameuse réunion prévue entre l’entraineur portugais et les dirigeants de l’OM aura une importance cruciale.

Le technicien passée par Porto et Chelsea notamment a le vent en poupe et en profite pour mettre la pression sur ses dirigeants : il ne continuera pas l’aventure à l’OM si c’est pour présenter une équipe de seconde zone en Ligue des Champions. Les dirigeants provençaux pourraient bien le prendre au mot. En tout cas, ils s’y préparent. Même si cela ne veut pas forcément dire qu’André Villas-Boas va forcément claquer la porte après cette réunion, l’idée est tout de même de travailler sur quelques pistes si jamais les choses devaient mal se passer. C’est l’informateur OmUnitedOM, souvient pointu sur les coulisses du club, qui le révèle : Jacques-Henri Eyraud a sondé plusieurs entraineurs, dont Christophe Galtier.

Le technicien actuellement en poste à Lille est au coeur du projet du LOSC mené par Gérard Lopez et Luis Campos notamment, mais il n’a jamais caché son rêve d’entrainer l’OM. Autant dire que cette solution coule certainement de source au sein de l’institution phocéenne. Une preuve que les exigences de Villas-Boas sur la saison prochaine sont prises au sérieux, et que le clash est possible si jamais le Portugais venait à se voir présenter un projet portant sur des ventes et très peu d’achats cet été. Et la dernière fois que l’OM a perdu un entraineur à un moment inattendu, c’état avec Marcelo Bielsa en août 2015. A l’époque, Vincent Labrune n’avait rien vu venir, et l’OM avait eu toutes les peines du monde à relancer la machine. Les dirigeants marseillais préfèrent donc anticiper un éventuel cataclysme, même si personne sur le Vieux Port ne l’espère.