OM : C’est fini avec Villas-Boas, il demande l’arrêt des discussions

Dans : OM.

Sous avec contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin prochain, l’entraîneur André Villas-Boas négocie une prolongation. Mais au vu de ses dernières déclarations dans la presse portugaise, le technicien n’a pas l’air déterminé à se réengager avec le club phocéen.

On a déjà vu des entraîneurs beaucoup plus emballés à l’idée de prolonger. En pleine discussion avec les dirigeants de l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas s’est montré réticent dans son entretien accordé à O Jogo. « La prolongation avec l’OM implique une chose que je n’aime pas tout de suite, c’est de signer à nouveau pour deux ans », a confié le Portugais à quelques mois de la fin de son contrat. On retient également les passages où le coach critique « le sentiment d'amour/haine des supporters trop intense » à Marseille, ainsi que les tensions entre la presse régionale et le club phocéen. C’est à croire que le technicien ne souhaite pas vraiment rester.

Du coup, Jonatan MacHardy conseille à Villas-Boas et à l’OM de ne pas aller plus loin. « Pour le bien du club et de Villas-Boas, l’aventure va s’arrêter à la fin de la saison, a prédit le spécialiste de RMC. Et ce sera mieux pour les deux parties, vu comme les relations se tendent. Il ne faut pas pousser plus, on pourra dire qu’il a un bilan positif, négatif… C’est une autre question. Mais là, je pense que l’aventure arrive à sa fin. Et ce n'est pas un tacle au club ni à Villas-Boas. » Pour rappel, AVB avait déjà envisagé un départ l’été dernier lorsque le directeur sportif Andoni Zubizarreta avait été poussé vers la sortie.