OM ‍: Brighton booste le mercato avec un transfert surprise

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Prêté au Panathinaïkos la saison dernière, Azzedine Ounahi a la cote sur le marché des transferts. Contre toute attente, l’OM peut espérer une grosse vente de son milieu de terrain marocain en Premier League.

Le mercato de l’Olympique de Marseille devrait être agité cet été, dans le sens des arrivées mais également dans celui des départs. Luis Henrique a déjà rejoint l’Inter Milan pour 25 millions d’euros, et l’attaquant brésilien ne sera pas le seul à faire ses valises. Les dirigeants de l’OM peuvent notamment espérer une grosse vente d’Azzedine Ounahi durant l’été. Prêté au Panathinaïkos la saison dernière, l’international marocain a été élu joueur de la saison par les supporters du club grec. Titulaire indiscutable tout au long de l’année, l’ancien joueur d’Angers a retrouvé un excellent niveau, ce qui a logiquement relancé sa cote sur le marché des transferts.

Brighton est d'accord avec Azzedine Ounahi

La preuve, Brighton a très sérieusement avancé sur ce dossier au cours des dernières semaines, nous apprend Foot Mercato. Le média spécialisé avance même qu’un accord oral a été trouvé entre l’ancien club de Roberto De Zerbi et Azzedine Ounahi, lequel est emballé à l’idée de rejoindre la Premier League cet été. Son avenir à Marseille est bouché et si le Pana était chaud à l’idée de le récupérer pour un second prêt de suite, l’opportunité de poursuivre sa carrière en Angleterre est très attrayante pour le Marocain aux 5 buts et aux 7 passes décisives cette saison.

🚨EXCL: 🔵⚪️🇲🇦 #Ligue1 |



❗️Brighton a entamé des discussions avec Azzedine Ounahi. Le marocain est dans la liste des joueurs appréciés par le club.



➡️ Le club anglais suit le joueur depuis très longtemps et avait déjà montré un intérêt en janvier 2023 après le Mondial 2022… pic.twitter.com/FwhExJlbS9 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 5, 2025

Reste maintenant à voir si Brighton continuera d’accélérer dans ce dossier en contactant l’OM, ce qui n’a pas encore été fait pour le moment. Effectivement, aucune offre n’a pour l’instant été formulée au club olympien, et on ignore d’ailleurs quelles sont les exigences du club phocéen dans ce dossier. Après avoir payé un peu moins de 10 millions d’euros pour le recruter en janvier 2023, on peut penser que l’Olympique de Marseille attendra une somme similaire pour se séparer d’Azzedine Ounahi. Un transfert surprise que plus personne n’attendait à Marseille et qui offrira des moyens supplémentaires à Medhi Benatia et à Pablo Longoria pour le prochain mercato.