OM : Bouna Sarr reçoit un coup de pression inattendu

Dans : OM.

Reconverti avec succès au poste de latéral droit, Bouna Sarr s’impose comme une valeur sure de l’OM et de la Ligue 1. A 27 ans, il rêve toujours de l’équipe de France.

Mais forcément, le temps passe et l’ancien joueur de Metz n’a toujours pas vu son nom apparaitre dans une liste de Didier Deschamps. Ces dernières années, le niveau des Tricolores au poste d’arrière droit laisse clairement de l’espoir à tous les concurrents. Debuchy ou Sidibé sont à la peine, Pavard n’est pas vraiment impérial, Dubois est blessé et les noms de Malcuit, Lala ou Aguilar sont évoqués, sans plus. De quoi donner de l’espoir à Bouna Sarr, qui retrouve la lumière avec la deuxième place de l’OM. Mais dans le même temps, il est également courtisé par Didier Six, sélectionneur de la Guinée qui aimerait le convaincre de le rejoindre rapidement pour les échéances à venir. Les deux homme viennent d’ailleurs de se rencontrer sur Marseille.



« Il aura 28 ans dans quelques semaines, et je pense qu'il sait qu'il va devoir prendre une décision. Personnellement, je lui propose de jouer la CAN et peut-être une coupe du monde. Est-ce que l'équipe de France peut lui proposer ça ? Je ne sais pas. La décision lui revient à 100 %. Après, quand on parle de l'équipe de France, il y a quand même un potentiel énorme à chaque poste. Il en fait partie, mais il n'est pas tout seul. Il peut vivre une expérience internationale, et il ne faut pas qu'il ait de regrets à ce niveau-là quand il arrêtera sa carrière. Je suis en train de construire quelque chose de costaud avec la Guinée, à moi de tout faire pour que Bouna nous rejoigne », a évoqué le sélectionneur de la Guinée dans les colonnes du Phocéen. De quoi faire réfléchir un Bouna Sarr qui a toujours affiché son rêve de jouer en Bleu jusqu’à présent.