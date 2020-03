OM : Bouna Sarr à 2 ME d’un départ en Angleterre ?

Dans : OM.

A chaque jour sa rumeur concernant l’OM sur le thème du mercato. Après un éventuel départ de Caleta-Car, voilà que la presse anglaise évoque un transfert de Bouna Sarr.

Certes, l’Olympique de Marseille est plus menacé que jamais par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier. Mais les dirigeants phocéens, Jacques-Henri Eyraud en tête, peuvent se rassurer : de nombreux joueurs de l’effectif actuel ont pris de la valeur sous la houlette d’André Villas-Boas. Considéré comme un flop il n’y a pas plus tard qu’un an, Duje Caleta-Car est courtisé en Angleterre en en Italie, à tel point que sa valeur est désormais annoncée à environ 35 ME. Un autre joueur a vu sa cote grimper en flèche ces derniers mois, il s’agit de Bouna Sarr. Et le joueur a particulièrement la cote Outre-Manche selon le Daily Mirror.

En effet, le média britannique affirme dans son édition du jour que le profil du latéral droit de l’OM plaît particulièrement à un certain Carlo Ancelotti, manager d’Everton. Sous contrat avec l’actuel dauphin du PSG jusqu’en juin 2022, le Franco-Guinéen est estimé à 11 ME par Andoni Zubizarreta, Paul Aldridge et Jacques-Henri Eyraud. Selon le tabloïd anglais, Everton ne souhaite pas mettre plus de 9 ME sur la table. Une très légère différence entre l’offre et la demande, qui pourrait rapidement être comblée et permettre à l’Olympique de Marseille de réaliser une première belle vente au mercato estival. Reste à voir si de son côté, Bouna Sarr sera d’accord pour rejoindre les Toffees, lui qui pourrait logiquement être tenté de rester à Marseille afin d’y disputer la Ligue des Champions…