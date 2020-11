OM : Boulaye Dia à Marseille, le chèque est prêt !

Dans : OM.

Malgré les millions dépensés pour faire venir Kostas Mitroglou puis Dario Benedetto, l’OM est toujours en quête d’un buteur.

Une recherche qui met tout le monde sur les nerfs à Marseille, tant le club olympien aurait cruellement besoin d’un finisseur comme ont pu l’être André-Pierre Gignac et Bafé Gomis quelques années plus tôt. La perle rare pourrait se trouver à Reims, où Pablo Longoria aimerait réussi le joli coup de s’offrir Boulaye Dia. L’attaquant décolle littéralement en Ligue 1 ces derniers temps, et un changement de club dès cet hiver n’est plus à écarter. En tout cas, le club champenois a confirmé que le Sénégalais avait bien un bon de sortie, à condition de récupérer le bon prix.

« Un départ de Dia ? Oui, et pourquoi pas en janvier. C’est une information car Reims compte bien tenir sa parole sur ce bon de sortie. Il est toujours valable. Après, il faut beaucoup discuter sur la valeur de ce bon de sortie. Certains disent 12 ME, à Reims, c’est plutôt vu pour 15 ME. Ce n’est pas un montant exorbitant et plusieurs clubs sont intéressés. Il y a Marseille car ils s’y sont déjà intéressés l’été dernier, et on sait que l’OM pourrait aller chercher une bonne opportunité sur le marché des attaquants si elle est jugée bonne. Boulaye Dia entre 12 et 15 ME, c’en est surement une », a lancé Simone Rovera, le monsieur mercato de Téléfoot. En tout cas, si l’OM hésite, des clubs anglais et allemands pourraient passer à l’action rapidement, ce qui laisse entendre que le club provençal n’aura pas vraiment de réduction pour Boulaye Dia, même en cas de départ en cours de saison.