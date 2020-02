OM : Bouhafsi écoeuré par ces supporters à géométrie variable

Dans : OM.

Lassé de voir Maxime Lopez se faire découper par des supporters de l'Olympique de Marseille, Mohamed Bouhafsi monte au créneau pour défendre le joueur issu du centre de formation.

Qui aime bien châtie bien. Alors les supporters de l’OM doivent apprécier énormément Maxime Lopez car ce dernier a les oreilles qui sifflent de plus en plus fort. Du haut de ses 21 ans, le milieu de terrain, formé à l’Olympique de Marseille, cristallise de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux et plus globalement se fait démolir. A 18 mois de la fin de son contrat avec l’OM, Maxime Lopez en prend plein la tête et cela commence à faire beaucoup. Ce dernier a cependant reçu le soutien de Mohamed Bouhafsi, le rédacteur en chef de RMC Sport dont on sait que le cœur bat pour le club phocéen.

Via twitter, le journaliste a remis quelques pendules à l’heure concernant Mohamed Bouhafsi, rappelant, sans le citer, que les supporters de l’Olympique de Marseille étaient moins sévères avec Dario Benedetto. « Les Marseillais rêvent de voir des Minots réussir, pourtant ce sont les premiers à incendier un joueur issu de leur ville, Maxime Lopez. À 22 ans, il a joué 132 matchs sous le maillot olympien. Un maillot qu’il adore. La motivation ne perdure pas avec l’humiliation. Pourtant le peuple marseillais est moins avare de compliment avec les Argentins ou des Brésiliens. Je ne dis pas que la critique est interdite, je parle uniquement des moqueries et des humiliations inutiles », fait remarquer Mohamed Bouhafsi, qui si l’on en croit les réponses a du mal à convaincre ses interlocuteurs marseillais.