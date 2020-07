OM : Boudjellal dénonce Molina, l'agent Qatari

Dans : OM.

Désireux de faire silence radio pour privilégier le travail et la proposition d’une offre de rachat de l’OM, Mourad Boudjellal a du mal à tenir parole.

L’ancien argentier du RC Toulon est, un peu comme Jean-Michel Aulas, un homme qui a besoin d’une présence médiatique, et il ne peut s’empêcher de réagir aux petites piques qui lui sont lancées. Surtout quand cela tourne à la provocation, comme c’est parfois le cas avec Romain Molina. Le journaliste est sans pitié dans ses jugements, et il a récemment fait savoir que le projet porté par Mourad Boudjellal était tout simplement du vent, et que l’homme d’affaires franco-tunisien qui en était à son initiative, à savoir Mohamed Ayachi Ajroudi, n’avait clairement pas les moyens de ses intentions. De quoi titiller Boudjellal, qui a profité d’un tweet l’interrogeant sur le sujet pour lancer une petite pique à l’encontre du journaliste, laissant clairement entendre que Molina oeuvrait pour saboter le rachat de l’OM, quasiment commandité par le PSG et ses propriétaires qataris.

oui il parle un arabe parfait avec juste une pointe d accent qatari — Mourad Boudjellal (@mouradrct) July 5, 2020

« Oui il parle un arabe parfait avec juste une pointe d’accent qatari », a répondu Boudjellal interrogé sur une éventuelle discussion avec Romain Molina dernièrement. De quoi alimenter la thèse d’un Qatar qui ne souhaiterait pas, pour des raisons géopolitiques, que l’Arabie Saoudite soit derrière le rachat de l’OM. Même si pour l’instant, c’est l’inconnu total en ce qui concerne l’éventuelle provenance des fonds étatiques et leur apport « pharaonique » annoncé par Boudjellal. Le suspense continue donc, et les adeptes de la théorie du complot en ont aussi pour leur argent.