OM : Boga à Marseille, Sassuolo a tué le game

Dans : OM.

Comme prévu depuis plusieurs semaines, Sassuolo a logiquement activé l’option permettant de prolonger d’un an Jérémie Boga. Une manière d’être encore un peu plus exigeant sur le prix du transfert.

Pablo Longoria veut continuer de renforcer le secteur offensif de l’OM. Après Konrad de la Fuente et Cengiz Under, le président marseillais vise Jérémie Boga, coéquipier de Maxime Lopez à Sassuolo. L’ailier ivoirien a tapé dans l’œil de plusieurs grosses écuries européennes. Sassuolo en profite pour se montrer gourmand. Et les ambitions du club italien ne risquent pas d’être revues à la baisse car selon le journaliste italien, Nicolo Schira, Jérémie Boga est désormais lié avec Sassuolo jusqu’en juin 2023. Sassuolo disposait d’une option permettant de prolonger d’un an son joueur. Cette nouvelle complique forcément la tâche de l’OM mais aussi de l’OGC Nice, également sur les tablettes du natif de Marseille.

L'OM largué ?

Les exigences de Sassuolo s’élèveraient à 25 ME. L’OGC Nice aurait proposé 15 ME, soit bien loin du prix demandé. La Provence révélait que la stratégie de Pablo Longoria consistait à rester patient. Le président de l’OM veut vendre pour revenir à la charge. Devant, Dario Benedetto ou même Nemanja Radonjic devraient quitter Marseille dans les prochaines semaines. Le dirigeant espagnol estime que le temps joue en sa faveur. Pourtant, la situation commence à devenir complexe. Tuttosport évoque ce jeudi un grand intérêt de Naples pour Jérémie Boga. Le club du sud de l’Italie était proche de l’engager l’été dernier. L’échec jusqu'à maintenant dans les négociations pour prolonger Lorenzo Insigne pousse Naples à s’activer pour l'international. Dans ce contexte, la piste menant à Jérémie Boga est plus que refroidie. Pablo Longoria, l’OGC Nice ou même l’Olympique Lyonnais vont devoir se montrer inventifs s’ils veulent rafler la mise dans ce gros dossier. La Ligue 1 n'attend que ça.