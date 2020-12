OM : Beye méga optimiste, Payet va griffer l'Olympiakos

Dans : OM.

Ce mardi soir, l’OM joue une véritable finale de groupe pour la place en Ligue Europa à l’occasion de la réception de l’Olympiakos au Vélodrome.

En cas de victoire, les hommes d’André Villas-Boas doubleront les Grecs, et se positionneront clairement comme un sérieux prétendant à la troisième place, avant un déplacement périlleux sur la pelouse de Manchester City. L’optimisme est plutôt de mise après la victoire convaincante face à Nantes. Malgré une campagne de Ligue des Champions totalement désastreuse, l’Olympique de Marseille va remporter ce troisième match à domicile selon Habib Beye. Dans une pastille digitale pour Unibet, le consultant de Canal Plus a misé sur un succès de Marseille et sur un but de Dimitri Payet, excellent face à Nantes avec un but et une forme plus en adéquation avec les exigences du haut niveau.

« On ne va pas se le cacher, on avait demandé aux Marseillais d’être en bande organisée contre Porto, ils ne l’ont pas été du tout. Mais ce match-là, face à l’Olympiakos, à domicile, c’est forcément trois points. J’ai confiance en Villas-Boas, confiance en cet Olympique de Marseille pour, enfin, démarrer leur campagne de Ligue des Champions. Tout en sachant que le dernier match, c’est Manchester City, donc il ne faut pas finir à cette compétition à zéro point. Mon pari « fun », ce serait une victoire de l’OM avec deux buts ou plus dans le match et Payet buteur. Oui je sais, ça fait beaucoup. Mais moi j’y crois » a pronostiqué l’ancien capitaine des Phocéens, qui n’imagine pas une seconde l’Olympique de Marseille achever cette campagne de Ligue des Champions avec zéro point au compteur. Il s’agirait de toute évidence d’une terrible désillusion, notamment quand on se souvient du match aller face à l’Olympiakos, où l’OM avait clairement les moyens de ramener des points…