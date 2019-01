OM : Bertrand Latour pose la question qui tue sur l'avenir de Garcia

Dans : OM, Ligue 1, Coupe de France.

Rien ne va plus pour l’Olympique de Marseille, éliminé dès les 32es de finale de la Coupe de France contre Andrézieux, dimanche après-midi à Geoffroy-Guichard. La défaite de trop pour les supporters phocéens, dont la majorité réclament le départ de Rudi Garcia. Journaliste pour la Chaîne L’Equipe, Bertrand Latour est également de ceux qui pensent que le vestiaire a lâché l’ancien manager de l’AS Roma. Au passage, certains joueurs comme Payet ou Caleta-Car en prennent pour leur grade, et ça pique.

« Neuf défaites sur les treize derniers matchs, cela ressemble à une démission collective. Hormis Thauvin qui a essayé de se battre, c’est catastrophique. Caleta-Car a atteint un niveau de nullité à peine croyable pour un joueur qui a coûté autant d’argent au mercato. Il est coupable sur le premier but, il fait des passes à cinq mètres qui arrivent directement en tribune, etc. Et en plus, le capitaine de l’OM (Payet) est porté disparu depuis un moment. Donc ce n’est pas l’apport d’un Balotelli ou d’un Lucas Lima qui va tout changer. Moi j’ai peur que le problème aille bien au-delà, et qu’il se situe au niveau de l’entraîneur. Est-ce que les joueurs marchent toujours avec leur coach ? On est en droit de se poser la question » a lâché le journaliste, un brin dépité par la situation actuelle de l’OM. Au même titre que Jacques-Henri Eyraud, lequel a confié à l’issue du match être en plein cauchemar.