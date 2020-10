OM : Bertrand Latour pleure à cause de Marseille

Dans : OM.

La performance de l'Olympique de Marseille face à Manchester City a clairement agacé Bertrand Latour, lequel estime que l'OM n'ira pas loin cette saison.

Les oreilles sifflent ce mercredi du côté de la Commanderie, car c’est peu dire que la triste prestation de l’Olympique de Marseille face à Manchester City au Vélodrome a mis le moral à zéro du côté des supporters de l’OM. Présent dans le stade phocéen pour assister à cette rencontre de Ligue des champions, Bertrand Latour ne masque pas sa désolation après la prestation des joueurs d’André Villas-Boas face à la formation anglaise. Le journaliste de la chaîne L’Equipe estime que l’Olympique de Marseille fonce droit dans le mur.

« Je suis consterné et affligé par ce que j’ai vu pendant 90 minutes. Je suis plutôt triste et une partie de ma colère pourrait être au sujet de Villas-Boas. Si je suis triste, c’est que cela fait 11 défaites consécutives pour l’Olympique de Marseille en Ligue des champions, alors ce n’est pas avec le même effectif, mais là on est dans le prolongement et c’est la deuxième consécutive pour cet OM 2020-2021. Et surtout on se dit que ce ne sera pas la dernière dans cette phase de poule et on a du mal à imaginer comment ils iront plus loin. Je suis triste aussi car Marseille ne s’est pas qualifié par hasard en Ligue des champions, l’OM c’est un des trois-quatre grands clubs français. C’est une équipe où les dirigeants ont beaucoup investi, Rongier a coûté 15ME, Caleta-Car 17ME, Benedetto, qui est remplaçant, en a coûté, Amavi plus de 10ME....il y a eu de l’argent mis sur des joueurs qui n’ont pas le niveau tout simplement. Si moi je suis gardien de but de Manchester City, le résultat est le même. Franchement ce n’était même pas un grand City...notre championnat n’est pas loin d’être bidon c’est tout », a lancé un Bertrand Latour ulcéré.