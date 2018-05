OM : Bernard Tapie a les chocottes devant l’Atlético

Dans : OM, Europa League, Liga.

Questionné sur la finale de l'Europa League entre l'Olympique de Marseille et l’Atlético, Bernard Tapie a dressé les louanges du club madrilène, mais pas que.

Mercredi au Groupama Stadium de Lyon, le club phocéen jouera la cinquième finale européenne de son histoire, sa troisième en C3 suite aux défaites de 2004 contre Valence (0-2) et de 1999 face à Parme (0-3). Vingt-cinq ans tout juste après avoir été « à jamais les premiers » en remportant la Ligue des Champions, la formation de Rudi Garcia veut entrer dans le panthéon marseillais sur le terrain de l'ennemi lyonnais. Mais la tâche ne sera pas aisée contre l’Atlético, qui va terminer sa saison de Liga devant le Real Madrid, finaliste de la C1. Ce qui inquiète un peu Bernard Tapie.

« L’Atlético, c’est une belle équipe, avec des individualités extraordinaires. Devant, Griezmann-Costa, c’est quand même très fort. Ils sont capables de poser des problèmes à la défense, voilà, on le sait… Mais Payet-Thauvin, ça a de la gueule aussi, non ? On sait que l’Atlético a une équipe redoutable. Elle n’est pas deuxième du championnat d’Espagne pour rien. On sait que la Liga est plus forte que la Ligue 1 », a confié, dans Le Figaro, l'ancien président de l'OM (1986-1994), qui rêve donc de voir Jacques-Henri Eyraud sur le toit de l'Europe, comme lui a pu l'être en 1993. Ne serait-ce que pour lui donner du baume au coeur alors qu'il combat actuellement une grave maladie...