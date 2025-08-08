OM ‍: Bennacer de retour, Longoria a un plan

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Actif depuis le début du mercato, l’OM ne s’est toutefois pas beaucoup renforcé au milieu de terrain, avec uniquement la signature d’Angel Gomes. A ce poste, Marseille espère encore faire revenir Ismaël Bennacer.

L’Olympique de Marseille est en train de se bâtir une équipe très compétitive durant ce mercato avec les signatures de Facundo Medina, CJ Egan-Riley, Timothy Weah ou encore Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao. Au milieu de terrain, Angel Gomes a également rejoint la cité phocéenne et a déjà séduit tout le monde lors des matchs amicaux. L’ancien joueur de Lille est néanmoins le seul renfort dans l’entrejeu alors que Valentin Rongier et Ismaël Bennacer sont eux partis. Roberto De Zerbi ne serait donc pas contre l’arrivée d’un joueur capable d’intégrer la rotation aux côtés de Rabiot, Gomes, Hojbjerg, Kondogbia et les jeunes Nadir et Bakola. Selon les informations du 10 Sport, l’OM a identifié sa cible prioritaire et il s’agit… d’Ismaël Bennacer.

Bennacer refuse tout et attend l'OM https://t.co/PmDzCCxpCq — Foot01.com (@Foot01_com) August 3, 2025

Le média explique que le club olympien est toujours à la recherche d’un accord avec l’AC Milan pour un second prêt de l’international algérien. Les négociations n’ont jamais vraiment été interrompues entre les deux clubs cet été, mais Marseille est revenu à la charge au cours des dernières heures. Les conditions de cette nouvelle proposition n’ont pas filtré, on sait simplement que l’AC Milan n’y a pas répondu favorablement. Rien de dramatique pour Pablo Longoria, qui a un plan bien ficelé dans ce dossier.

L'OM a déjà l'accord de Bennacer

Comme l’hiver dernier, le board de l’OM souhaite jouer sur la volonté de Bennacer de revenir à Marseille pour faire craquer le club lombard en toute fin de mercato. Il faut dire que pour Roberto De Zerbi, il n’y a pas d’urgence à récupérer l’international algérien toute suite. Le coach de l’OM peut s’appuyer sur des titulaires fiables pour les premiers matchs de Ligue 1, et la signature de Bennacer peut donc attendre. L’AC Milan souhaitant absolument s’en débarrasser, l’Algérien pourrait faire l’objet d’un accord aux conditions souhaitées par Marseille dans la dernière ligne droite du mercato. C’est en tout cas la volonté de Pablo Longoria et de Medhi Benatia, qui ont le feu vert du joueur, lequel est en revanche plus réfractaire à l’idée de signer à Al-Ittihad, qui le courtise également.