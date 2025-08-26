OM ‍: Benfica refuse l'offre pour Florentino Luis

Dans : OM.

Faute de trouver un accord avec le Real Madrid pour Dani Ceballos, l'Olympique de Marseille a rapidement pris contact avec Benfica pour tenter de faire venir Florentino Luis. L'OM a rapidement eu une réponse du club portugais.

Fabrizio Romano a soufflé le chaud sur les supporters de l'OM en révélant lundi que Pablo Longoria et Medhi Benatia discutaient avec le Real pour convaincre le club espagnol de laisser partir Ceballos. Mais Madrid exigeant 15 millions d'euros cash, les responsables phocéens ont renoncé à l'opération, a révélé ce mardi le journaliste italien. Cependant, ce dernier a immédiatement annoncé que l'Olympique de Marseille voulait désormais faire Florentino Luis, le milieu défensif de 26 ans, qui a encore deux ans de contrat avec Benfica. Mais, quelques heures plus tard, le quotidien sportif portugais A Bola annonce que du côté de Lisbonne que la réponse à la proposition marseillaise a été très rapide, et qu'elle est négative. Du moins pour l'instant, car l'OM devrait revenir à la charge.

L'OM de retour à la table des négociations ?

Journaliste pour A Bola, Nuno Travasoss révèle que même si l'offre de l'Olympique de Marseille a été rejetée, les discussions pourraient rapidement reprendre entre Benfica et l'OM concernant Florentino Luis. « Benfica, de son côté, est ouvert à un départ de Florentino (...) La première approche de Marseille n'a cependant pas abouti. Benfica a également rejeté des offres de l'Angleterre et de l'Arabie saoudite pour le milieu de terrain, qui a également reçu des propositions de Turquie et d'Italie. Cependant, un départ d'ici à la fin du mercato, même pour Marseille, n'est pas exclu, à condition que le club français augmente son offre », explique notre confrère portugais. L'OM va donc devoir faire un effort financier si le club phocéen veut s'offrir le milieu de terrain portugais.