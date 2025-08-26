OM ‍: Gros bug pour Ceballos, Benatia a trouvé mieux ‍!

Dans : OM.

L'OM est un club très actif en cette fin de marché des transferts estival. Le club phocéen cherche notamment à boucler la venue d'un nouveau milieu de terrain.

L'Olympique de Marseille est dans une situation bien complexe en cette fin de mercato. Le club phocéen ne sait toujours pas ce qu'il en sera du futur d'Adrien Rabiot. Mais quoiqu'il se passe concernant l'international français, la direction phocéenne veut recruter au milieu de terrain. Ces dernières heures, la presse mercato fait état d'un fort intérêt pour Dani Ceballos, en manque de temps de jeu au Real Madrid et qui veut rejoindre l'effectif de Roberto De Zerbi. Mais voilà, la Casa Blanca réclame 15 millions d'euros, et sans arrangement, pour lâcher l'Espagnol, sachant que Xabi Alonso veut un remplaçant en cas de départ. Un dossier qui parait donc assez complexe. Raison pour laquelle l'Olympique de Marseille veut assurer ses arrières et a déjà l'esprit tourné vers un autre joueur selon le pape italien du mercato.

L'OM tente un joli coup au Benfica

Selon les informations de Fabrizio Romano, l'OM a en effet un plan B en cas d'échec dans le dossier Ceballos. Le journaliste italien indique que les Phocéens sont très chauds à l'idée de recruter Florentino Luis, qui évolue au Benfica. Les pensionnaires du Stade Vélodrome auraient d'ores et déjà approché le club de Lisbonne pour un prêt avec obligation d'achat. En fin de contrat avec Benfica en juin 2027, Luis est estimé à quelque 22 millions d'euros par son club, mais l'Olympique de Marseille peut trouver plus facilement un accord avec la formation portugaise qu'avec Florentino Perez.

Ce serait une très belle pioche pour Marseille, le milieu de Benfica étant un joueur de grande qualité et déjà au fait du football de très haut niveau. A 26 ans, Florentino Luis pourrait se laisser tenter par une expérience en France du côté de l'OM. Les choses s'accélèrent en cette fin de mercato estival pour les Phocéens qui ont prévu la signature de plusieurs renforts, mais doivent aussi finaliser des départs.