OM : Benedetto sera un flop, le sniper Pierre Ménès a frappé

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cet été, l’Olympique de Marseille a très peu investi sur le marché des transferts. Néanmoins, le club phocéen a offert à André Villas-Boas l’attaquant qu’il désirait avec Dario Benedetto, recruté en provenance de Boca Juniors contre 14 ME. Pour l’heure, il est évidemment trop tôt pour juger l’Argentin, titulaire à une seule reprise en L1 mais qui a tout de même manqué un penalty contre Nantes il y a une semaine et demi. C’est bien léger pour juger mais Pierre Ménès a quand même mis les pieds dans le plat sur son compte Twitter.

Et pour le journaliste de Canal Plus, cela ne fait aucun doute : l’attaquant argentin de 29 ans sera un flop dans la cité phocéenne. Un match joué et déjà comparé à Mitroglou… bienvenue en Ligue 1, Dario Benedetto. « Je pense effectivement que le recrutement de Benedetto est une erreur, comme je l'avais dit pour (Kostas) Mitroglou. Des erreurs qui coûtent cher. Surtout quand on n'a pas d'argent » a indiqué le chroniqueur du Canal Football Club. Reste maintenant à voir ce que donnera sur le terrain celui qui est surnommé « Pipa », et qui a pour mission n°1 de faire oublier Mario Balotelli à Marseille.