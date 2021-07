OM : Benedetto n’est pas si mauvais, Longoria s’interroge

Dans : OM.

Régulièrement annoncé sur le départ, Dario Benedetto ne sera peut-être pas poussé vers la sortie. L’attaquant de l’Olympique de Marseille fait hésiter ses dirigeants qui craignent notamment de ne pas pouvoir le remplacer aussi facilement.

Très efficace dans le sens des arrivées, l’Olympique de Marseille devra aussi enregistrer des départs. Le club phocéen a bien identifié les joueurs à pousser vers la sortie. Une liste où l’on retrouve notamment le défenseur central Duje Caleta-Car ou encore l’ailier Nemanja Radonjic. En revanche, le journal L’Equipe parle d’une « équation complexe » au sujet de Dario Benedetto.

On sait que le club phocéen cherche une doublure pour son buteur Arkadiusz Milik. Ce qui prouve que l’Argentin n’entrait pas dans les plans de l’entraîneur Jorge Sampaoli. Mais la situation a visiblement changé. En effet, l’Olympique de Marseille s’interroge désormais sur la pertinence de se séparer de Dario Benedetto. La direction olympienne ne souhaite pas libérer son attaquant si facilement, et encore moins le brader. Autre inquiétude pour les dirigeants, la recherche d’un remplaçant ne serait pas simple, les buteurs de qualité et à prix raisonnable étant rares sur le marché des transferts.

Benedetto brille en amical

La preuve, Dario Benedetto, seulement auteur de cinq buts en Ligue 1 la saison dernière, intéresse son ancien club de Boca Juniors, dans le cadre d’un échange avec Cristian Pavon, la formation brésilienne de São Paulo ainsi que plusieurs équipes espagnoles comme Elche. Là encore, l’Olympique de Marseille a de quoi s’interroger d’autant que « Super Dario », qui souhaite rester, possède le profil idéal pour profiter du travail des ailiers récemment recrutés. Dario Benedetto vient d’ailleurs d’inscrire trois buts en deux matchs amicaux, dont un doublé sur des passes décisives de Konrad de la Fuente contre le Servette de Genève (3-1). Et si « Pipa » devenait un atout pour Marseille la saison prochaine ?