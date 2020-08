OM : Benedetto, le vrai patron du mercato de Marseille !

Dans : OM.

Longtemps privé de directeur sportif avant la nomination de Pablo Longoria, l’Olympique de Marseille a pu compter sur le travail en coulisse du coach André Villas-Boas… et de l’attaquant Dario Benedetto.

Malgré son manque d’expérience, Leonardo Balerdi ne manquait pas de sollicitations sur le marché des transferts. L’Argentin n’a disputé que 13 matchs au niveau professionnel depuis le début de sa carrière. Et pourtant, plusieurs formations étaient prêtes à accueillir ce défenseur central prometteur et réputé élégant balle au pied. Mais comment l’Olympique de Marseille a-t-il devancé la concurrence ? Dans un entretien accordé à La Provence, le joueur prêté avec option d’achat (14 M€) par le Borussia Dortmund a souligné la ferveur des supporters marseillais ainsi que l’insistance de son compatriote Dario Benedetto.

« Il y avait plusieurs équipes sur moi, mais j'ai choisi Marseille car j'ai eu de nombreuses recommandations positives sur le club et que beaucoup de joueurs argentins ont réussi ici, a expliqué Balerdi. On m'a présenté l'OM comme le Boca d'Europe. Je suis un supporter de Boca Juniors et j'y ai joué, ce qui est quelque chose de magnifique. Quand on m'a dit ça, ça m'a motivé encore plus à venir. "Pipa" m'a aussi recommandé de signer à Marseille, il m'a envoyé des messages "Allez viens, viens, viens !" (sourires) Pour lui, ça se passe bien et j'espère que ça sera le cas pour moi aussi. » Jusqu’au mercato, le pressing de l’attaquant peut être décisif.