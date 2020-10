OM : Benedetto incendié, Degorre vole à son secours

Dans : OM.

Titularisé à la pointe de l’attaque de l’OM mercredi soir, Dario Benedetto a vendangé une énorme occasion face à l’Olympiakos.

Seul face au but après une minute de jeu en seconde période, l’attaquant argentin de l’Olympique de Marseille a manqué son face-à-face contre le gardien José Sa. Peu convaincant le reste du temps, l’ex-buteur de Boca Juniors a laissé filer une occasion énorme d’ouvrir son compteur en Ligue des Champions et de mettre Marseille sur les bons rails. La suite, on la connait avec une deuxième mi-temps totalement dominée par l’Olympiakos, logiquement récompensé par le but de la victoire dans le temps additionnel. Sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, Damien Degorre a toutefois sauvé le soldat Dario Benedetto, lequel n’a pas non plus manqué une occasion toute faite à ses yeux.

« J’entends parler de raté pour Dario Benedetto, mais je trouve que l’on est quand même durs avec lui. Ce n’est pas un centre où il est seul face au but et où il a juste à ouvrir le pied pour marquer. Le gardien sort bien pour faire l’arrêt. Au vu de la deuxième mi-temps de l’OM, je ne suis de toute façon pas certain que Marseille aurait gagné même en ouvrant le score. Sur la deuxième mi-temps, il n’y a quand même rien de maîtrisé. Tu subis beaucoup trop en deuxième mi-temps, tu ne maîtrises plus rien » a lancé le consultant, bien plus indulgent que les supporters de l’Olympique de Marseille, lesquels en veulent clairement à leur attaquant au lendemain de cette défaite dans le cadre de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Dimitri Payet et Dario Benedetto n'ont plus rien à faire sur un terrain avec un maillot de l'OM jusqu'à nouvel ordre. #TeamOM — OM_Fada (@OM_Fadaaaaaa) October 22, 2020

Dites vous y'a des gens ils ont cru Benedetto c'était un joueur de cette trempe 🤡🤡🤡🤡 pic.twitter.com/T4crK1ZNaE — EL Maestro Leclerito (@naonedfcn) October 22, 2020

S’il n’y a pas des mesures fortes prises notamment à l’égard de Payet et Benedetto, je crains le pire. Mais si aucune mesure n’est prise, qui est le responsable ? Le coach, le président ? — 𝑷𝒂𝒚𝒆𝒕𝒊𝒏𝒉𝒐 🇨🇵 🇧🇷 (@Payetinho21) October 22, 2020