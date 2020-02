OM : Benedetto est à la rue, La Provence lui fait payer

Dans : OM.

Tout va bien à l’Olympique de Marseille, qui enchaine les matchs sans défaite et sans prendre de buts, et confirme à chaque sortie sa deuxième place.

Cela a été le cas à Saint-Etienne, avec un succès 2-0 qui permet vraiment aux Olympiens de faire le trou. Et pourtant, dans le jeu, il n’y a pas vraiment de quoi se faire se lever les foules. L’animation offensive repose totalement sur Dimitri Payet, qui a le talent pour faire des différences par ses buts ou ses passes. Pour le reste, c’est bien terne et la méforme prolongée de Dario Benedetto le confirme. Une nouvelle fois, l’Argentin a été très discret contre l’ASSE, ne parvenant pas à être trouvé dans de bonnes situations. Très loin de son début de saison flamboyante, l’ancien de Boca Juniors commence à sérieusement inquiéter, à l’image de la note de 4/10 donnée par La Provence, qui n’a pas vraiment l’habitude d’être sévère avec ses joueurs en cas de victoire. En plus de cela, le commentaire associé ne peut nier l’évidence.



« S’il n’a pas encore marqué, étirant un peu plus sa période de disette, « Pipa » a essayé de se montrer disponible. S’il a rarement été trouvé dansa le bon tempo, il est souvent redescendu au coeur du jeu. Sans grande efficacité », a expliqué le journal régional, qui a également précisé que son remplaçant, Valère Germain, avait su lui être décisif en récupérant un ballon dans les pieds adverses pour être à l’origine du deuxième but de son équipe.