OM : Benedetto a le droit de parler à trois joueurs du PSG

Dans : OM.

Dario Benedetto a bien compris que les supporters de l’OM ne rigolaient pas avec le PSG.

Impossible d’apprendre à un Argentin ce qu’est la vraie rivalité, surtout quand ce joueur arrive en provenance de Boca Juniors. Habitué à des duels épiques avec River Plate, Dario Benedetto a bien compris qu’en France, l’affrontement avec le PSG était tout de même pris au sérieux. Si les supporters parisiens ne considèrent parfois plus trop l’OM comme un rival, à Marseille, il est interdit d’en faire de trop. Ainsi, dans un entretien avec ESPN, le buteur olympien avoue que, si on lui accorde le bénéfice du doute quand il discute avec ses compatriotes qui évoluent au Paris SG, cela ne doit pas aller plus loin.



« Cela ne m'a pas beaucoup surpris. Il y a une grande rivalisé avec le PSG. C'est comme… Je ne dis pas que c'est comme un Boca-River qui est vraiment énorme. Ils acceptent que je parle avec Di Maria, Icardi et Paredes parce qu'ils sont Argentins et parce qu'ils étaient mes coéquipiers en sélection il n'y a pas longtemps. Jusque-là tout va bien. Mais si je vais plus loin, je vais commencer à avoir des problèmes parce que la passion des Marseillais est très similaire à celle des Argentins », a reconnu Dario Benedetto, qui a bien compris qu’il fallait se montrer discret en ce qui concerne les relations amicales qu’il entretient avec les Argentins du PSG. Même si jusqu’à présent, au niveau de la communication, l’ancien de Boca Juniors fait un véritable sans faute, avec en plus un rendement intéressant sur le plan sportif.