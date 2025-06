OM ‍: Benatia voulait une star mondiale, il a été mis KO

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM a tenté le coup pour faire venir Leroy Sané, et faisait partie des finalistes pour sa venue. Mais l'offre financière de Galatasaray a tout balayé.

Avec sa petite phrase laissant entendre qu’il allait essayer de faire signer à l'OM tous les joueurs en fin de contrat qui peuvent entrer dans le système de Roberto De Zerbi, Mehdi Benatia savait qu’il allait forcément mettre tous les agents en alerte. En cette fin de semaine, Leroy Sané s’est engagé en faveur de Galatasaray, où il est arrivé en véritable héros national dans un pays qui sait si bien accueillir les recrues de prestige. Il quittera le Bayern Munich au 30 juin, en pleine Coupe du monde des clubs, pour rejoindre la formation d’Istanbul qui a mis le paquet pour le faire venir. En effet, l’international allemand a signé pour trois ans avec le « Gala » et va obtenir un salaire de 10 millions d’euros net par an, hors prime et droit à l’image.

Le double du salaire de Greenwood

Parçalı formayı giyeceğim için çok mutluyum, başlamak için sabırsızlanıyorum. Yakında görüşmek üzere💛❤️



Thank you for the awesome welcome! @GalatasaraySK 🦁 pic.twitter.com/7s5q7y3Nae — Leroy Sané (@leroy_sane) June 12, 2025

Selon la presse turque, Galatasaray lui a offert des garanties financières que personne n’a pu lui proposer. Quatre clubs ont tenté de le faire venir dans ces dernières semaines : Newcastle, Arsenal, l’OM et un club en dehors des grands championnats dont l’identité n’a pas filtré. Impossible pour Mehdi Benatia de suivre la demande financière de l’ancien joueur de Manchester City, tant elle aurait explosé la grille salariale du club provençal. Avec de tels émoluments, Leroy Sané aurait ainsi gagné deux fois plus que le joueur le mieux payé : Mason Greenwood. De quoi provoquer un sacré remue-ménage dans le vestiaire par la même occasion.

Leroy Sané rejoint donc la Turquie, et c’est sans regret pour l’OM qui a toujours émis le souhait de tenter sa chance dans les gros dossiers, même si cela signifie parfois se prendre un gros râteau. Pas de quoi empêcher le club marseillais de tenter de nouveaux coups dans les prochaines semaines.